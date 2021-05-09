В Малайзии рефери засчитал гол рукой (видео)

В матче 13-го тура малазийской Премьер-лиги был забит гол рукой.

В поединке "УиТМ" - "Куала-Лумпур" при счете 1:0 в пользу хозяев "Куала-Лумпур" получил право на штрафной удар. Подача со стандарта привела к взятию ворот после удара нападающего гостей Шукор Адана, правда, 41-летний игрок забил гол рукой. На протесты хозяев рефери не отреагировал, и мяч был засчитан. В итоге команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Видео гола рукой - в обзоре матча "УиТМ" - "Куала-Лумпур":

Отметим, "УиТМ" (2 очка) занимает последнее место в чемпионате Малайзии, "Куала-Лумпур" (17 очков) - шестой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Узбекистане рефери засчитали гол-фантом.