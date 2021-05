Футболист "Ман Юнайтед" забил удивительный пушечный гол (видео)

Английский футболист "Манчестер Юнайтед" Джеймс Гарнер, выступающий в аренде за "Ноттингем Форест" забил красивейший гол в Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион в Англии, -прим. ред.).

В поединке 46-го тура против "Престона" Гарнер на 17-й минуте решился на дальний удар, им не прогадал - мяч по невероятной траектории попал в ворота, а вратарь гостей Даниэль Иверсен лишь наблюдал за полетом мяча.

Видео гола Джеймса Гарнера:

James Garner gets into our midfield over Mcfred already pic.twitter.com/XCM9CyDXeJ

— lew (@LewReformed) May 8, 2021