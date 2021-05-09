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Украинский футболист оконфузился, не сумев закатить мяч в пустые ворота (видео)

Украинский футболист оконфузился, не сумев закатить мяч в пустые ворота (видео)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 21-го тура Второй лиги Украины "Буковина" - "Карпаты" Галич случился конфуз, причем опростоволосились и вратарь хозяев, и форвард гостей.

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На 90-й минуте встречи при счете 0:3 в пользу "Карпат" вратарь "Буковины", выбивая мяч, фактически сделал голевую передачу на Игоря Худобяка. Форвард обошел незадачливого стража ворот, однако потерял равновесие и не сумел попасть по уже пустым воротам. Отметим, в этом эпизоде рефери наказал защитника хозяев красной карточкой, но забить с пенальти "Карпаты" не сумели.

Видео фейла Худобяка доступно в сети:

В итоге встреча так и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Отметим, "Карпаты" Галич (3-е место, 42 очка) ведут борьбу за выход в Первую лигу, "Буковина" (22 очка) - шестая.

Ранее "Телеграф" сообщал о диком фейле футболистов в Первой лиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 826

Все по теме:

Футбол, Вторая лига, ФК Буковина, ФК Карпаты (Галич).
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