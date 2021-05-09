"Днепр-1" - "Рух": онлайн трансляция матча (Видео)

В воскресенье, 9 мая, "Днепр-1" в рамках заключительного 26-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимает "Рух". Встреча проходит в Днепре на одноименной арене, начался поединок в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 26-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Рух" от Football Hub:

Обе команды успешно справились с задачей сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон, а теперь и "Рух", и "Днепр-1" в очном противостоянии борются за более высокое место в турнирной таблице чемпионата Украины. На данный момент днепряне (29 очков) идут восьмыми, а львовяне (27 очков) - десятые.

В прошлом туре "Днепр-1" уступил "Заре", а "Рух" разгромил "Олимпик" (3:0).