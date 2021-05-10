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Жуткий фол Кимпембе - в обзоре матча "Ренн" - ПСЖ (видео)

Жуткий фол Кимпембе - в обзоре матча "Ренн" - ПСЖ (видео)
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter PSG_inside

В воскресенье, 9 мая, "Пари Сен-Жермен" в рамках матча 36-го тура чемпионата Франции сезона 2020/21 проводил гостевой поединок против "Ренна". Встреча, прошедшая на стадионе "Роазон Парк", завершилась ничьей 1:1.

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Парижане вышли вперед благодаря точному выстрелу Неймара с пенальти, однако удержать преимущество они не сумели. На 70-й минуте нападающий "Ренна" Серу Гирасси ударом  головой сравнял счет. А под занавес поединка центрбек ПСЖ Преснел Кимпембе необдуманно пошел в подкат и схлопотал прямую красную карточку.

Таким образом, ПСЖ 76 очков идет вторым в турнирной таблице первенства Франции, "Ренн" (55 очков) - седьмой. Лидирует в чемпионате "Лилль" (79 очков). В следующем туре парижане примут "Реймс" (16.05.2021), а "Ренн" сыграет на выезде с "Монако" (16.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ продлил контракт с Неймаром.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Ренн.
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