Жуткий фол Кимпембе - в обзоре матча "Ренн" - ПСЖ (видео)

В воскресенье, 9 мая, "Пари Сен-Жермен" в рамках матча 36-го тура чемпионата Франции сезона 2020/21 проводил гостевой поединок против "Ренна". Встреча, прошедшая на стадионе "Роазон Парк", завершилась ничьей 1:1.

Парижане вышли вперед благодаря точному выстрелу Неймара с пенальти, однако удержать преимущество они не сумели. На 70-й минуте нападающий "Ренна" Серу Гирасси ударом головой сравнял счет. А под занавес поединка центрбек ПСЖ Преснел Кимпембе необдуманно пошел в подкат и схлопотал прямую красную карточку.

Таким образом, ПСЖ 76 очков идет вторым в турнирной таблице первенства Франции, "Ренн" (55 очков) - седьмой. Лидирует в чемпионате "Лилль" (79 очков). В следующем туре парижане примут "Реймс" (16.05.2021), а "Ренн" сыграет на выезде с "Монако" (16.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ продлил контракт с Неймаром.