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Ярмоленко впервые за три месяца вышел на поле в матче АПЛ (видео)

Ярмоленко впервые за три месяца вышел на поле в матче АПЛ (видео)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram westham

В воскресенье, 9 мая, "Вест Хэм" в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Эвертон". Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 0:1. В игре после долгого перерыва, связанного с травмой, принял участие украинский вингер хозяев Андрей Ярмоленко.

"Вест Хэм" любой ценой хочет избавиться от Ярмоленко

Победу "Ирискам" принес точный удар Доминика Калверта-Льюина, который отличился на 24-й минуте встречи. Ярмоленко появился на поле вместо Мохамеда Саида Бенрахма на 73-й минуте поединка, однако спасти положение для своей команды не сумел.

Отметим, последний раз украинский вингер выходил в матче за основную команду еще 9 февраля.

Этот результат оставил "Вест Хэм" (58 очков) на 5 месте в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" (55 очков) - восьмой. В следующем туре "Молотобойцы" сыграют в гостях с "Брайтоном" (15.05.2021), а "Ириски" проведут гостевой поединок с "Астон Виллой" (13.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко отдал ассист в матче за резервную команду "Вест Хэма".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 388

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ФК Эвертон, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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