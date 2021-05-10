Головой в полете: украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)

В заключительном туре чемпионата Венгрии "Диошдьер" принимал "Фехервар". Один из голов гостей записал на свой счет украинец Иван Петряк.

На 44-й минуте поединка при счете 0:0 Петряк забил гол, да еще какой. После низкого навеса партнера с левого фланга украинец сложился и в полете пробил головой прямо в угол ворот. Затем гости забили еще три гола, доведя счет до неприличного.

Видео гола Петряка - в обзоре матча "Диошдьер" - "Фехервар":

Отметим, клуб Петряка по итогам чемпионата Венгрии занял третье место, а украинец с 12 голами расположился на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров лиги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Малайзии судья засчитал гол рукой.