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Головой в полете: украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)

Головой в полете: украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram petryak1994

В заключительном туре чемпионата Венгрии "Диошдьер" принимал "Фехервар". Один из голов гостей записал на свой счет украинец Иван Петряк.

В Южной Корее вратарь забил гол ударом от своих ворот (видео)

На 44-й минуте поединка при счете 0:0 Петряк забил гол, да еще какой. После низкого навеса партнера с левого фланга украинец сложился и в полете пробил головой прямо в угол ворот. Затем гости забили еще три гола, доведя счет до неприличного.

Видео гола Петряка - в обзоре матча "Диошдьер" - "Фехервар":

Отметим, клуб Петряка по итогам чемпионата Венгрии занял третье место, а украинец с 12 голами расположился на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров лиги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Малайзии судья засчитал гол рукой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Венгрия, Футбол, Гол, Иван Петряк, ФК Диошдьер, ФК Фехервар.
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