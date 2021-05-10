В Германии футболист со второй попытки забил необыкновенный гол (видео)

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 "Айнтрахт" Ф - "Майнц" хозяева забили феноменальный гол.

При счете 0:1 в пользу гостей на 85-й минуте встречи австралийский полузащитник команды из Франкфурта Айдин Хрустич блестяще поразил ворота "Майнца". С начала хавбек зарядил с ходу в блок, затем перевернулся после столкновения с защитником, а потом невероятным образом пробил "свечой" прямо в ворота - вратарь "Майнца" Робин Центнер явно ошалел от такой прыти австралийца.

Видео гола Айдина Хрустича:

Wat een goal van Ajdin Hrustic! Hij scoort terwijl hij op de grond ligt.. pic.twitter.com/OVZYXeNYW1 — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2021

Видеообзор матча "Айнтрахт" Ф - "Майнц" (1:1):

Ранее "Телеграф" сообщал о необычном взятии ворот в Малайзии.