В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)

В матче 5-го тура чемпионата Швеции "Мьельбю" - "Эстерсунд" был забит необычный гол.

На 38-й минуте поединка форвард хозяев Якоб Бергстрем головой вколотил мяч в ворота гостей. Все бы ничего, но при этом футболист сильно врезался в штангу, и конструкция явно пострадала. При этом не пострадал сам игрок, который как ни в чем не бывало отправился праздновать взятие ворот. Этот гол стал единственным в поединке, что принесло "Мьельбю" три очка и 9-е место в турнирной таблице первенства, "Эстерсунд" - 12-й.

Видео гола Бергстрема:

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