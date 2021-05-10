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В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)

В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mjallbyaifs

В матче 5-го тура чемпионата Швеции "Мьельбю" - "Эстерсунд" был забит необычный гол.

В Германии футболист со второй попытки забил необыкновенный гол (видео)

На 38-й минуте поединка форвард хозяев Якоб Бергстрем головой вколотил мяч в ворота гостей. Все бы ничего, но при этом футболист сильно врезался в штангу, и конструкция явно пострадала. При этом не пострадал сам игрок, который как ни в чем не бывало отправился праздновать взятие ворот. Этот гол стал единственным в поединке, что принесло "Мьельбю" три очка и 9-е место в турнирной таблице первенства, "Эстерсунд" - 12-й.

Видео гола Бергстрема:

 
 
 
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Публикация от discovery+ sport Sverige (@discoverysportse)

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе российского вратаря в чемпионате Швеции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 126

Все по теме:

Швеция, Футбол, Гол, ФК Эстерсунд, ФК Мьельбю.
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