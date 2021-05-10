Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)

В воскресенье, 9 мая, "Арсенал" в рамках 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Бромвич". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Победу "Канонирам" принесли три точных выстрела в исполнении Имила Смит-Роу, Николя Пепе и Виллиана. На все это "Дрозды" ответили голом в исполнении Матеуса Перейры. Отметим, второй гол "Пушкарей", который оформил ивуариец Пепе, получился весьма красивым.

Видео гола Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич":

Этот результат позволил "Арсеналу" (52 очка) подняться на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Бромвич" (26 очков) - предпоследний. В следующем туре "Канониры" сыграют в гостях с "Челси" (12.05.2021), а "Дрозды" примут "Ливерпуль" (16.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вест Хэм" Ярмоленко проиграл "Эвертону" в 35 туре АПЛ.