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Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)

Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter arsenal

В воскресенье, 9 мая, "Арсенал" в рамках 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Бромвич". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Победу "Канонирам" принесли три точных выстрела в исполнении Имила Смит-Роу, Николя Пепе и Виллиана. На все это "Дрозды" ответили голом в исполнении Матеуса Перейры. Отметим, второй гол "Пушкарей", который оформил ивуариец Пепе, получился весьма красивым.

Видео гола Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич":

 

Этот результат позволил "Арсеналу" (52 очка) подняться на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Бромвич" (26 очков) - предпоследний. В следующем туре "Канониры" сыграют в гостях с "Челси" (12.05.2021), а "Дрозды" примут "Ливерпуль" (16.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вест Хэм" Ярмоленко проиграл "Эвертону" в 35 туре АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Гол, ФК Вест Бромвич.
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