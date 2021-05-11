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Украинский нападающий будет играть в Норвегии

Украинский нападающий будет играть в Норвегии
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф Фото: ФК Днепр-1

Украинский нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко продолжит карьеру в норвежском клубе. Об этом сообщает официальный сайт украинской команды.

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Сообщается, что 27-летний центральный нападающий на правах аренды переберется в клуб "Стабек", что выступает в норвежской Премьер-лиге. Срок соглашения рассчитан на 4 месяца. Кроме того, у норвежского клуба будет опция выкупа футболиста.

К слову, "Стабек" также подтвердил данный трансфер.

В сезоне 2020/21 Хобленко принял участие в 18 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах, отметившись 4 голами и одним ассистом. Контракт игрока с днепрянами действует до 30 июня 2022 года, Transfermarkt оценивает футболиста в € 600 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что последний официальный матч сезона в Днепре-1 обернулся скандалом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, Алексей Хобленко, ФК Днепр-1.
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