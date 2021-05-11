Украинский нападающий будет играть в Норвегии

Украинский нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко продолжит карьеру в норвежском клубе. Об этом сообщает официальный сайт украинской команды.

Сообщается, что 27-летний центральный нападающий на правах аренды переберется в клуб "Стабек", что выступает в норвежской Премьер-лиге. Срок соглашения рассчитан на 4 месяца. Кроме того, у норвежского клуба будет опция выкупа футболиста.

К слову, "Стабек" также подтвердил данный трансфер.

В сезоне 2020/21 Хобленко принял участие в 18 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах, отметившись 4 голами и одним ассистом. Контракт игрока с днепрянами действует до 30 июня 2022 года, Transfermarkt оценивает футболиста в € 600 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что последний официальный матч сезона в Днепре-1 обернулся скандалом.