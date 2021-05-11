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Малиновский надолго в "Аталанте": жена футболиста связывает себя с Бергамо

Малиновский надолго в "Аталанте": жена футболиста связывает себя с Бергамо
19:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram roksana_mali7

Жена украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана связывает свою жизнь с Бергамо. Об этом супруга полузащитника сборной Украины рассказала в комментарии для bergamo.corriere.

Тонкий ассист Малиновского - в обзоре матча "Сассуоло" - "Аталанта" (видео)

Роксане так полюбился город, что она решила открыть здесь бизнес - собственное ателье "Mali by Roxana Malinovska", которое будет находится в самом центре Бергамо. Кроме того, Малиновская подчеркнула, что чувствует себя в этом городе местной, а поэтому хочет здесь жить в дальнейшем, по крайней мере после завершения карьеры Руслана, ведь футболист может "пойти на повышение" и уйти в более топовый клуб.

"Когда он закончит карьеру, мы бы хотели остаться здесь, сейчас я чувствую себя местной", - цитирует Роксану bergamo.corriere.

Таким образом, шансы на то, что Руслан сменит солнечную Италию на другой чемпионат явно снижаются, ведь комфорт семьи может перевесить амбиции футболиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский забил красивый гол в ворота "Пармы". "Аталанта" украинца идет второй в турнирной таблице чемпионата Италии за три тура до конца первенства.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский, Роксана Малиновская.
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