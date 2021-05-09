Роскошный гол Малиновского - в обзоре матча "Парма" - "Аталанта" (видео)

В воскресенье, 9 мая, "Парма" в рамках матча 35-го тура Серии А 2020/21 принимала "Аталанту". Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Первый гол в игре записал на свой счет украинец Руслан Малиновский.

Победу гостям принесли точные выстрелы Руслана Малиновского, Маттео Пессины, Алексея Миранчука и Луиса Мурьеля, который оформил дубль. Хозяева на все это ответили голами Хуана Брунетты и Симона Зома.

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Это поражение оставило "Парму" (20 очков) на 19-м месте в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" (72 очка) - вторая. В следующем туре "Крестоносцы" сыграют на выезде с "Лацио" (12.05.2021), а "Богиня" примет "Беневенто" (12.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 34-м туре Серии А Малиновский отдал голевую передачу.