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Роскошный гол Малиновского - в обзоре матча "Парма" - "Аталанта" (видео)

Роскошный гол Малиновского - в обзоре матча "Парма" - "Аталанта" (видео)
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter atalanta_bc

В воскресенье, 9 мая, "Парма" в рамках матча 35-го тура Серии А 2020/21 принимала "Аталанту". Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Первый гол в игре записал на свой счет украинец Руслан Малиновский.

Гол Малиновского - в обзоре матча "Рома" - "Аталанта" (видео)

Победу гостям принесли точные выстрелы Руслана Малиновского, Маттео Пессины, Алексея Миранчука и Луиса Мурьеля, который оформил дубль. Хозяева на все это ответили голами Хуана Брунетты и Симона Зома.

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Это поражение оставило "Парму" (20 очков) на 19-м месте в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" (72 очка) - вторая. В следующем туре "Крестоносцы" сыграют на выезде с "Лацио" (12.05.2021), а "Богиня" примет "Беневенто" (12.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 34-м туре Серии А Малиновский отдал голевую передачу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Парма, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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