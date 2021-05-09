Малиновский забил пушечный гол в Серии А (видео)

В матче 35-го тура Серии А 2020/21 "Парма" принимает "Аталанту". Счет в игре, которая проходит на стадионе "Эннио Тардини", открыл украинский футболист бергамесков Руслан Малиновский.

На 12-й минуте поединка Руслан получил передачу от Йосипа Иличича, а затем мощно пробил низом из-за пределов штрафной. Кипер хозяев Луиджи Сепе с таким пушечным выстрелом справиться не сумел.

Видео гола Малиновского в матче "Парма" - "Аталанта":

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре чемпионата Италии Руслан отдал шикарную голевую передачу, однако это не помогло "Аталанте" одолеть "Сассуоло". На днях украинец отпраздновал день рождения. Клуб на украинском языке поздравил Малиновского, который отметил этот день с одноклубниками.