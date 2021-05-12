Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Барселона" выбыла с чемпионской гонки: видеообзор матча с "Леванте"
"Барселона" выбыла с чемпионской гонки: видеообзор матча с "Леванте"
Как "Ман Сити" стал чемпионом АПЛ: видеообзор матча "Лестер" - "Ман Юнайтед"
Как "Ман Сити" стал чемпионом АПЛ: видеообзор матча "Лестер" - "Ман Юнайтед"
"Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
"Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
"Динамо" - "Заря": где и когда смотреть финал Кубка Украины-2021
"Динамо" - "Заря": где и когда смотреть финал Кубка Украины-2021

Гвардиола приблизился к Луческу по количеству титулов

Гвардиола приблизился к Луческу по количеству титулов
11:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mancity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вместе с командой выиграл английскую Премьер-лигу. Для испанского специалиста этот трофей стал 31-м в карьере.

Луческу рассказал "динамовцам", как войти в историю

Гвардиола в списке самых титулованных тренеров в истории занимает третье место. Его опережают главный тренер "Динамо" Мирча Луческу (34 титула) и экс-наставник МЮ Алекс Фергюсон (49 трофеев). Четвертое место у легендарного украинского тренера Валерия Лобановского (29 титулов).

Все титулы Гвардиолы в карьере:

Топ-4 самых титулованных тренеров в истории:

Отметим, в текущем сезоне Гвардиола и Луческу могут завоевать еще по трофею. Испанец борется за победу в Лиге чемпионов, а румынский специалист вместе с "Динамо" попытается выиграть Кубок Украины.

"Телеграф" напоминает, что "Ман Сити" стал чемпионом Англии благодаря осечки "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче с "Лестером".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 188

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Мирча Луческу, Футбол, АПЛ, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
02 Малиновский надолго в "Аталанте": жена футболиста связывает себя с Бергамо
03 Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)
04 "Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
05 "Барселона" выбыла с чемпионской гонки: видеообзор матча с "Леванте"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь