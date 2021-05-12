Гвардиола приблизился к Луческу по количеству титулов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вместе с командой выиграл английскую Премьер-лигу. Для испанского специалиста этот трофей стал 31-м в карьере.

Гвардиола в списке самых титулованных тренеров в истории занимает третье место. Его опережают главный тренер "Динамо" Мирча Луческу (34 титула) и экс-наставник МЮ Алекс Фергюсон (49 трофеев). Четвертое место у легендарного украинского тренера Валерия Лобановского (29 титулов).

Все титулы Гвардиолы в карьере:

Топ-4 самых титулованных тренеров в истории:

Отметим, в текущем сезоне Гвардиола и Луческу могут завоевать еще по трофею. Испанец борется за победу в Лиге чемпионов, а румынский специалист вместе с "Динамо" попытается выиграть Кубок Украины.

"Телеграф" напоминает, что "Ман Сити" стал чемпионом Англии благодаря осечки "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче с "Лестером".