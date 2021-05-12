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Как "Ман Сити" стал чемпионом АПЛ: видеообзор матча "Лестер" - "Ман Юнайтед"

Как "Ман Сити" стал чемпионом АПЛ: видеообзор матча "Лестер" - "Ман Юнайтед"
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

Во вторник, 11 мая, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 36-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Лестер". Встреча, проходившая на "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Футболист "Ман Юнайтед" забил удивительный пушечный гол (видео)

В дебюте первого тайма команды обменялись голами. Сначала Люк Томас шикарным ударом с лету поразил ворота Де Хеа, а спустя 5 минут Мейсон Гринвуд бильярдным ударом заставил капитулировать Шмейхеля. А победный результат принес гостям точный удар головой Чаглара Сеюндджю.

Этот результат оставил МЮ (70 очков) на втором месте в турнирной таблице АПЛ, Лестер (66 очков) - третий. Более того, поражение манчестерского клуба в этом матче открыло дорогу к чемпионству "Манчестер Сити". Отметим, в следующем туре "Красные Дьяволы" примут "Ливерпуль" (13.05.2021), а "Лисы" сыграют с "Чесли" (18.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч МЮ с "Ливерпулем" был перенесен из-за протеста болельщиков.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.
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