Центральный матч тура в АПЛ МЮ - Ливерпуль сорван: в чем причина (фото, видео)

Центральный матч 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" не начался вовремя.

Встреча должна была начаться в 18:30 по киевскому времени, однако из-за протестов фанатов игра была отложена на неопределенный срок. Об этом передает Sky Sports. Сообщается, что судьи прибыли на стадион, однако пока не известно, когда поединок начнется. Отмечается, что футболисты обеих команд находятся в отелях.

Накануне игры тысячи фанатов "Красных Дьяволов" устроили акцию протеста против руководства команды. Поначалу фаны пикетировали около стадиона, однако позднее часть активных болельщиков прорвалась внутрь "Олд Траффорд" и заполонила стадион. По данным источника, сейчас фанаты уже покидают арену.

В сети появились видео фанатских беспорядков на "Олд Траффорд":

Кроме того, пользователи активно шутят о произошедшем. К примеру, любители футбола рассуждают о новой тактике "Ман Юнайтед" - 45-92-21-6

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6

— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021