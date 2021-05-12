Одноклубник Зинченко сменил гражданство ради Евро-2020

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Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram laporte

Французский защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт поменял спортивное гражданство. Об этом сообщает Marca.

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Сообщается, что центральный защитник МС теперь сможет получить вызов в национальную команду Испании и даже принять участие в грядущем чемпионате Европы. Примечательно, что 26-летний футболист играл за Францию за молодежные составы разных возрастов и даже получал вызов в национальную команду "Трехцветных", однако в связи с травмой так и не сыграл за основную команду французов.

Таким образом, в случае приглашения в сборную Испании Ляпорт поможет "Фурии Роха" на чемпионате Европы, где Испания на групповой стадии сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл 27 игр за "Ман Сити" во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии после осечки "Манчестер Юнайтед".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Испании, Футбол, Эмерик Ляпорт.
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