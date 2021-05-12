Одноклубник Зинченко сменил гражданство ради Евро-2020

Французский защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт поменял спортивное гражданство. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что центральный защитник МС теперь сможет получить вызов в национальную команду Испании и даже принять участие в грядущем чемпионате Европы. Примечательно, что 26-летний футболист играл за Францию за молодежные составы разных возрастов и даже получал вызов в национальную команду "Трехцветных", однако в связи с травмой так и не сыграл за основную команду французов.

Таким образом, в случае приглашения в сборную Испании Ляпорт поможет "Фурии Роха" на чемпионате Европы, где Испания на групповой стадии сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл 27 игр за "Ман Сити" во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии после осечки "Манчестер Юнайтед".