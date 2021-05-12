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Шикарный ассист Малиновского принес "Аталанте" победу: видеообзор матча с "Беневенто"

Шикарный ассист Малиновского принес "Аталанте" победу: видеообзор матча с "Беневенто"
Обновлено 23:36 Ср, 12 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter atalanta_bc

В среду, 12 мая, "Аталанта" в рамках матча 35-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Беневенто". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победный ассист в игре оформил украинец Руслан Малиновский.

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На 22-й минуте Руслан блестящим пасом разрезал оборону гостей, выведя Луиса Мурьеля на ударную позицию, а колумбийский форвард легко открыл счет после такой передачи.  Во втором тайме "Аталанта" уже без Малиновского, которого заменил Иличич на 59-й минуте, организовала второй гол. Отличился Марио Пашалич, который после передачи Сапаты с линии вратарской поразил ворота гостей. Отметим, с 82-й минуты "Беневенто" играл в меньшинстве после удаления Луки Кальдиролы (вторая желтая).

Видео ассиста Малиновского и лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Пашалича:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Аталанте" (75 очков) сохранить вторую позицию в турнирной таблице Серии А, "Беневенто" (31 очко) - 18-й. В следующем туре "Богиня" сыграет в гостях с "Дженоа" (15.05.2021), а "Ведьмы" примут "Кротоне" (16.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Серии А Малиновский положил роскошный гол в ворота "Пармы".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Беневенто.
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