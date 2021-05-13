Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Шикарный ассист Малиновского принес "Аталанте" победу: видеообзор матча с "Беневенто"
Шикарный ассист Малиновского принес "Аталанте" победу: видеообзор матча с "Беневенто"

"Челси" - "Арсенал": судьбу дерби Лондона решил нелепый гол (видео)

"Челси" - "Арсенал": судьбу дерби Лондона решил нелепый гол (видео)
Обновлено 00:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter arsenal

В среду, 12 мая, "Челси" в рамках матча 36-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Арсенал". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1 в пользу гостей.

"Реал" выставил Азара на трансфер за улыбки после поражения от "Челси"

Исход Лондонского дерби решил ляп футболиста "Синих" Жоржиньо, который необдуманно отдал передачу-удар назад. Кепа с выстрелом своего партнера справился, однако "Канониры" грамотно довели момент до гола. Отличился Эмил Смит-Роу.

Видео гола Смит-Роу:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Челси" (64 очка) на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (55 очков) - восьмой. В следующем туре "Синие" примут "Лестер" (18.05.2021), а "Пушкари" сыграют в гостях с "Кристал Пэлас" (19.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в репетиции финала Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 172

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
02 Шикарный ассист Малиновского принес "Аталанте" победу: видеообзор матча с "Беневенто"
03 "Челси" - "Арсенал": судьбу дерби Лондона решил нелепый гол (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь