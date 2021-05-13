"Челси" - "Арсенал": судьбу дерби Лондона решил нелепый гол (видео)

В среду, 12 мая, "Челси" в рамках матча 36-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Арсенал". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1 в пользу гостей.

Исход Лондонского дерби решил ляп футболиста "Синих" Жоржиньо, который необдуманно отдал передачу-удар назад. Кепа с выстрелом своего партнера справился, однако "Канониры" грамотно довели момент до гола. Отличился Эмил Смит-Роу.

Видео гола Смит-Роу:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Челси" (64 очка) на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (55 очков) - восьмой. В следующем туре "Синие" примут "Лестер" (18.05.2021), а "Пушкари" сыграют в гостях с "Кристал Пэлас" (19.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в репетиции финала Лиги чемпионов.