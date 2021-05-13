"Боруссия" Д выиграла Кубок Германии, победив в финале "РБ Лейпциг" (видео)

В четверг, 13 мая, в Берлине на "Олимпиаштадион" состоялся финальный матч Кубка Германии-2021 "РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д. Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу дортмундцев.

Номинальные гости уже в первом тайме решили все вопросы о победителе, забив в ворота "Быков" три безответных мяч. Отличились Эрлинг Холанд и Джейдон Санчес, оформивший дубль. На все этот "хозяева" ответили лишь точным выстрелом в исполнении Дани Ольмо. А точку в игре поставил все тот же Холанд, забив гол за три минуты до конца основного времени.

Видео гола Санчо:

Видео гола Холанда:

Видео второго гола Санчо:

Видео гола Дани Ольмо:

Видео второго гола Холанда:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что чемпионат Германии по футболу досрочно выиграла "Бавария", "РБ Лейпциг" уже обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, а вот дортмундцам необходимо еще остаться в четверке лучших.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии был забит невероятный гол.