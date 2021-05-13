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Четверг, 13.05.2021
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"Боруссия" Д выиграла Кубок Германии, победив в финале "РБ Лейпциг" (видео)

"Боруссия" Д выиграла Кубок Германии, победив в финале "РБ Лейпциг" (видео)
Обновлено 23:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter bvb

В четверг, 13 мая, в Берлине на "Олимпиаштадион" состоялся финальный матч Кубка Германии-2021 "РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д. Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу дортмундцев.

В Германии с футболистом случился невероятный конфуз (видео)

Номинальные гости уже в первом тайме решили все вопросы о победителе, забив в ворота "Быков" три безответных мяч. Отличились Эрлинг Холанд и Джейдон Санчес, оформивший дубль. На все этот "хозяева" ответили лишь точным выстрелом в исполнении Дани Ольмо. А точку в игре поставил все тот же Холанд, забив гол за три минуты до конца основного времени.

Видео гола Санчо:

Видео гола Холанда:

Видео второго гола Санчо:

Видео гола Дани Ольмо:

Видео второго гола Холанда:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что чемпионат Германии по футболу досрочно выиграла "Бавария", "РБ Лейпциг" уже обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, а вот дортмундцам необходимо еще остаться в четверке лучших.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии был забит невероятный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 114

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ФК Боруссия Д, Футбол, Кубок Германии, ФК РБ Лейпциг.
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