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"Ман Юнайтед" проиграл "Ливерпулю" после бунта болельщиков (видео)

"Ман Юнайтед" проиграл "Ливерпулю" после бунта болельщиков (видео)
00:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter lfc

В четверг, 13 мая "Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Футболист "Ман Юнайтед" забил удивительный пушечный гол (видео)

Победу гостям принесли точные удары Диогу Жоты, Мохаммеда Салаха и дубль Роберто Фирмино. Хозяева на все это ответили взятием ворот в исполнении Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда.

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Диогу Жоты:

Видео гола Фирмино:

Видео гола Фирмино:

Видео гола Рашфорда:

Видео гола Салаха:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил МЮ (70 очков) вторым в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (60 очков) - пятый. В следующем туре "Красные Дьяволы" примут "Фулхэм" (18.05.2021), а мерсисайдцы сыграют на выезде с "Вест Бромвичем" (16.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что матч "Ман Юнайтед" - "Ливерпуль" должен был пройти 2 мая, однако протест болельщиков против руководства клуба привел к тому, что АПЛ перенесла поединок

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 164

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.
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