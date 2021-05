"Лестер" одержал невероятную победу над "Челси", впервые выиграв Кубок Англии (видео ключевых моментов)

"Челси" и "Лестер" сошлись в финальном поединке за Кубок Англии 2020/21, встреча проходила в Лондоне на арене "Уэмбли".

Финальная "битва" завершилась минимальной победой "лис" - 0:1 в пользу "Лестера".

Несмотря на то, что в первом тайме "аристократы" показывали более активную игру и владели мячом 73% игрового времени, защиту оппонентов пробить не удалось.

Во втором тайме ситуация изменилась, "Лестер" начал демонстрировать более активную игру и на 63-минуте открыл счет.

Его автором стал бельгиец Юри Тилеманс, который оформил выстрел в "девятку" с дальней дистанции.

Leicester leads Chelsea in the #FACupFinal thanks to a sensational strike from Youri Tielemans!

Пришлось прибегнуть к помощи VAR, ведь в начале атаки мяч угодил в руку Айосе Пересу, но лондонцев это не спасло.

Here’s the handball shout from the Chelsea players by Ayoze Perez that lead to the goal. No handball called by referee Michael Oliver. 1-0 Leicester #CHELEI #FACupFinal pic.twitter.com/IPv8hibXXn

— Fair Advantage (@FairAdvantageCA) May 15, 2021