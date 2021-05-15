"Челси" - "Лестер": где смотреть онлайн финал Кубка Англии и каковы прогнозы на матч 15 мая

В субботу, 15 мая, в 19:15 по киевскому времени в Лондоне на арене "Уэмбли" в рамках финального матча Кубка Англии-2021 встретятся ФК "Челси" и ФК "Лестер Сити".

Посмотреть поединок, по итогам которого определится обладатель кубка страны, онлайн можно будет здесь:

или здесь:

В день матча ставки в букмекерских канторах выглядят следующим образом:

Пари-Матч: (победа "Челси" 2,02 - ничья 3,35 - победа "Лестера" 4,10)

Фаворит: (2,00 – 3,35 – 4,25)

William Hill: (1,91 – 3,50 – 4,00)

Как писал ранее "Телеграф", в Английской Премьер-лиге "Лестер" идет третьим, а "Челси" - четвертым. В последнем туре "Синие" проиграли "Арсеналу", а "Лисы" обыграли "Ман Юнайтед".