"Челси" - "Лестер": где и когда смотреть финал Кубка Англии

В субботу, 15 мая, "Челси" в рамках финального матча Кубка Англии-2021 встретится с "Лестер Сити". Встреча состоится в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли", начало поединка в 19:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Челси" - "Лестер" покажет телеканал "Setanta Sports".

Отметим, оба клуба сейчас на ходу, правда, "Челси" в последнем матче АПЛ проиграл "Арсеналу", пропустив глупейший гол. "Лестер", в свою очередь, сенсационно обыграл "Ман Юнайтед", фактически короновав "Ман Сити" в чемпионате Англии.

Накануне игры лондонцы представили новую форму на сезон 2021/22. В этой форме подопечные Томас Тухеля впервые сыграют в финале КА-2021.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал Лиги чемпионов, где выступит "Челси", перенесен из Турции.