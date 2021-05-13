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Четверг, 13.05.2021
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"Челси" - "Лестер": где и когда смотреть финал Кубка Англии

"Челси" - "Лестер": где и когда смотреть финал Кубка Англии
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter LCFC

В субботу, 15 мая, "Челси" в рамках финального матча Кубка Англии-2021 встретится с "Лестер Сити". Встреча состоится  в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли", начало поединка в 19:15 по киевскому времени. 

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В прямом эфире в Украине матч "Челси" - "Лестер" покажет телеканал "Setanta Sports".

Отметим, оба клуба сейчас на ходу, правда, "Челси" в последнем матче АПЛ проиграл "Арсеналу", пропустив глупейший гол. "Лестер", в свою очередь, сенсационно обыграл "Ман Юнайтед", фактически короновав "Ман Сити" в чемпионате Англии.

Накануне игры лондонцы представили новую форму на сезон 2021/22. В этой форме подопечные Томас Тухеля впервые сыграют в финале КА-2021.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал Лиги чемпионов, где выступит "Челси", перенесен из Турции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Кубок Англии, ФК Лестер, ФК Чесли.
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