"Челси" в финале Кубка Англии сыграет в новой форме (фото)

Футбольный клуб "Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба "Синих" в twitter.

Новая форма лондонцев, которую делала компания Nike, выполнена в ярко синем цвете, а по бокам футболки расположены желтые полосы. Экипировка оформлена двойным принтом - шашечный слева и зигзагообразный справа. По информации "Челси", дизайнеры при изготовлении нового комплекта формы "Челси" вдохновлялись движением оп-арт.

Фото новой домашней формы "Челси" доступно в сети:

Our new @nikefootball Home Kit...

Inspired by the '60s Op-Art movement made famous in London The yellow trim, coupled with a more vibrant blue, injects a youthful feel that we can't get enough of. pic.twitter.com/znNIRc5NtP

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021