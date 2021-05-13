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"Челси" в финале Кубка Англии сыграет в новой форме (фото)

"Челси" в финале Кубка Англии сыграет в новой форме (фото)
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ChelseaFC

Футбольный клуб "Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба "Синих" в twitter.

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Новая форма лондонцев, которую делала компания Nike, выполнена в ярко синем цвете, а по бокам футболки расположены желтые полосы. Экипировка оформлена двойным принтом - шашечный слева и зигзагообразный справа. По информации "Челси", дизайнеры при изготовлении нового комплекта формы "Челси" вдохновлялись движением оп-арт.

Фото новой домашней формы "Челси" доступно в сети:

Отметим, в новом комплекте экипировки "Синие" сыграют уже в субботу, 15 мая, в финале Кубка Англии-2021 против "Лестера".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" проиграл "Арсеналу" в дерби Лондона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Кубок Англии, ФК Лестер.
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