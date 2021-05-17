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Вратарь "Ливерпуля" голом на последней секунде подарил команде надежду на Лигу чемпионов (видео)

Вратарь "Ливерпуля" голом на последней секунде подарил команде надежду на Лигу чемпионов (видео)
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Alissonbecker

В воскресенье, 16 мая, "Вест Бромвич" в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Хоторнс", завершилась победой гостей со счетом 1:2, при чем последний гол в поединке забил вратарь мерсисайдцев Алиссон.

Блестящий гол Салаха с разворота - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (видео)

В первом тайме хозяева, которые уже вылетели из АПЛ, дали бой экс-чемпионам. На 15-й минут Хэл Робсон-Кану реализовал выход один на один. Гости отыгрались на 33-й минуте усилиями Мохаммеда Салаха, который бильярдным ударом с линии  штрафной поразил ворота Джонстона. Развязка поединка наступила на 95-й минуте встречи. После подачи с углового кипер "Красных" Алиссон головой вколотил мяч в ворота хозяев, принеся своей команде важнейшие 3 очка.

Видео гола Алиссона - в обзоре матча "Вест Бромвич" - "Ливерпуль":

Этот успех позволил "Ливерпулю" (5-е место, 63 очка) остаться в гонке в битве за Лигу чемпионов, "Вест Бромвич" (26 очков) - предпоследний. В следующем туре "Красные" сыграют на выезде с "Бернли" (19.05.2021), а "Дрозды" примут "Вест Хэм" (19.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в предыдущем туре "Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,247

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ФК Ливерпуль, Футбол, ФК Вест Бромвич, ФК АПЛ.
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