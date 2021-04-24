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Блестящий гол Салаха с разворота - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (видео)

Блестящий гол Салаха с разворота - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (видео)
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter lfc

В субботу, 24 апреля, "Ливерпуль" в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ньюкасл". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 1:1.

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Открыть счет мерсисайдцам помог точный удар Мохаммеда Салаха в начале первого тайма. На 3-й минуте поединка египтянин красивым выстрелом с разворота поразил ворота "Сорок", однако добыть три очка "Ливерпуль" так и не сумел. На 5-й компенсированной минуте второго тайма "Ньюкасл" вырвал ничью после точного удара в исполнении Джо Уиллока.

Видео гола Салаха:

Видео гола Уиллока:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве появится здесь позднее.

Этот результат оставил "Ливерпуль" (54 очка) на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" (36 очков) - 15-й. В следующем туре "Красные" сыграют в гостях с "Манчестер Юнайтед" (02.05.2021), а "Сороки" примут "Арсенал" (02.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" после создания Суперлиги оконфузился в игре с "Лидсом". К слову, проект Суперлига уже приостановлен, а все английские команды вышли из нее.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ливерпуль, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ.
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