Блестящий гол Салаха с разворота - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (видео)

В субботу, 24 апреля, "Ливерпуль" в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ньюкасл". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 1:1.

Открыть счет мерсисайдцам помог точный удар Мохаммеда Салаха в начале первого тайма. На 3-й минуте поединка египтянин красивым выстрелом с разворота поразил ворота "Сорок", однако добыть три очка "Ливерпуль" так и не сумел. На 5-й компенсированной минуте второго тайма "Ньюкасл" вырвал ничью после точного удара в исполнении Джо Уиллока.

Видео гола Салаха:

What a goal from Salah, this angle . What a touch.

pic.twitter.com/lMe26r9BmU

— FSG OUT (@PassLikeThiago) April 24, 2021