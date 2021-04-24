Блестящий гол Салаха с разворота - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (видео)

В субботу, 24 апреля, "Ливерпуль" в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ньюкасл". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 1:1.

Открыть счет мерсисайдцам помог точный удар Мохаммеда Салаха в начале первого тайма. На 3-й минуте поединка египтянин красивым выстрелом с разворота поразил ворота "Сорок", однако добыть три очка "Ливерпуль" так и не сумел. На 5-й компенсированной минуте второго тайма "Ньюкасл" вырвал ничью после точного удара в исполнении Джо Уиллока.

Видео гола Салаха:

What a goal from Salah, this angle . What a touch. pic.twitter.com/lMe26r9BmU — FSG OUT (@PassLikeThiago) April 24, 2021

Видео гола Уиллока:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве появится здесь позднее.

Этот результат оставил "Ливерпуль" (54 очка) на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" (36 очков) - 15-й. В следующем туре "Красные" сыграют в гостях с "Манчестер Юнайтед" (02.05.2021), а "Сороки" примут "Арсенал" (02.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" после создания Суперлиги оконфузился в игре с "Лидсом". К слову, проект Суперлига уже приостановлен, а все английские команды вышли из нее.