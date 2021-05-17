В чемпионате Украины фанат попытался устроить самосуд над арбитром (видео)

Матч аутсайдеров Первой лиги "Кристалл" - "Прикарпатье" обернулся скандалом. Расстроенный судейством фанат попытался устроить самосуд над арбитром.

В поединке 26-го тура гости забили гол на 83-й минуте. Назарий Воробчак вколотил мяч в ворота хозяев после затяжной позиционный атаки. После этого страсти на трибунах вспыхнули, а один из фанатов и вовсе выбежал на поле и устроил погоню за рефери. Правда, болельщик не учел, что арбитр - человек футбольный и бегает быстро. В итоге незадачливого фана поймали сотрудники полиции. К слову, на поле выбежали сразу несколько разъяренных болельщиков, и игра на пару минут была приостановлена.

После возобновления поединка команды голов не забивали, и встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Видео нападения фаната на рефери доступно в сети:

Отметим, "Кристалл" за 26 туров с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги, "Прикарпатье" (24 очка) - 13-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче Первой лиги болельщик проник на поле и начал забивать голы.