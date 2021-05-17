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Братья Игуаины организовали красивый гол в МЛС (видео)

Братья Игуаины организовали красивый гол в МЛС (видео)
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter intermiamicf

В матче регулярного сезона МЛС "Цинциннати" - "Интер" Майами за гостей голами отметился известный футболист Гонсало Игуаин, а один из ассистов на аргентинца исполнил его старший брат Федерико

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При счете 0:1 в пользу "Интера" на 38-й минуте Федерико блестящим пасом в касание вывел Гонсало на ударную позицию. Аргентинский форвард разобрался в ситуации и пробил киперу хозяев прямо в "домик". Отметим, Гонсало в этом матче оформил дубль, забив победный гол в матче. Итоговый счет 2:3 в пользу "Интера" Майами.

Видео дубля Гонсало Игуаина в матче "Цинциннати" - "Интер" Майами:

Отметим, Гонсало в отличии от брата имел успешную карьеру в Европе. Нападающий выступал за "Реал", "Ювентус", "Наполи", "Милан" и "Челси".

Ранее "Телеграф" сообщал о суперголе форварда "Реала Солт-Лейк" в матче МЛС.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 124

Все по теме:

МЛС, Футбол, ФК Цинциннати, ФК Интер Майами.
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