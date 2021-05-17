Сын легенды футбола оставил в дураках всю оборону соперников (видео)

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Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dierotenbullen

В матче 33-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" принимал "Вольфсбург". Встреча, проходившая на "Ред Булл Арене", завершилась ничьей 2:2. Один из голов за хозяев записал на свой счет сын известного нидерландского футболиста Патрика Клюйверта, Джастин.

В Германии с футболистом случился невероятный конфуз (видео)

При счете 0:2 в пользу гостей Клюйверт-младший отквитал один гол. На 51-й минуте нидерландец принял мяч после длиннющего заброса от партнера, затем на замахе убрал защитника и издевательски переправил мяч в пустой угол ворот.

Видео гола Джастина Клюйверта в матче "РБ Лейпциг" - "Вольфсбург":

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Отметим, в итоге поединок завершился ничьей 2:2.

Видеообзор матча "РБ Лейпциг" - "Вольфсбург":

22-летний Джастин выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды. По окончании сезона 2020/21 вингер вернется в "Рому".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Бундеслиге был забит феноменальный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 322

Все по теме:

ФК Рома, Бундеслига, Футбол, ФК Вольфсбург, ФК РБ Лейпциг, Джастин Клюйверт.
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