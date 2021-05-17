Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Братья Игуаины организовали красивый гол в МЛС (видео)
Братья Игуаины организовали красивый гол в МЛС (видео)
Один из фаворитов объявил состав на Евро-2020
Один из фаворитов объявил состав на Евро-2020
Сын легенды футбола оставил в дураках всю оборону соперников (видео)
Сын легенды футбола оставил в дураках всю оборону соперников (видео)
"Стенка на стенку": в России 12-летние хоккеисты устроили массовую драку (видео)
"Стенка на стенку": в России 12-летние хоккеисты устроили массовую драку (видео)

"Фантастика": украинский футболист забил феноменальный гол со штрафного (видео)

"Фантастика": украинский футболист забил феноменальный гол со штрафного (видео)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: ФК Карпаты

"Карпаты" в матче за жизнь сыграли вничью с "Оболонью-2". В поединке 22-го тура Второй лиги группы А сезона 2020/21 был зафиксирован счет 2:2, а первый гол во встрече записал на свой счет красивым ударом со штрафного украинский футболист хозяев Юрий Раделицкий.

Украинский футболист оконфузился, не сумев закатить мяч в пустые ворота (видео)

На 12-й минуте поединка Юрий пушечным выстрелом из штрафного круга поразил ворот гостей - кипер "Оболони-2" даже не реагировал. В итоге встреча завершилась вничью. За хозяев еще один гол на счету Романа Лисовика, а у гостей взятием ворот отличились Егор Прокопенко и Консантин Коваленко.

Видео гола Раделицкого в матче "Карпаты" - "Оболонь 2": 

Видеообзор матча:

Отметим, "Карпаты" отчаянно борются за выживание во Второй лиге. На данный момент львовская команда опережает последнюю "Волынь 2" всего на одно очко.

Ранее "Телеграф" сообщал о классном дубле украинского футболиста во Второй лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 217

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Вторая лига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь "Ливерпуля" голом на последней секунде подарил команде надежду на Лигу чемпионов (видео)
02 В чемпионате Украины фанат попытался устроить самосуд над арбитром (видео)
03 Украинские футболисты устроили побоище из-за арбитра (видео)
04 Украинский футболист оформил блестящий дубль в Бельгии (видео)
05 Украинский форвард забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь