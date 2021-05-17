"Фантастика": украинский футболист забил феноменальный гол со штрафного (видео)

"Карпаты" в матче за жизнь сыграли вничью с "Оболонью-2". В поединке 22-го тура Второй лиги группы А сезона 2020/21 был зафиксирован счет 2:2, а первый гол во встрече записал на свой счет красивым ударом со штрафного украинский футболист хозяев Юрий Раделицкий.

На 12-й минуте поединка Юрий пушечным выстрелом из штрафного круга поразил ворот гостей - кипер "Оболони-2" даже не реагировал. В итоге встреча завершилась вничью. За хозяев еще один гол на счету Романа Лисовика, а у гостей взятием ворот отличились Егор Прокопенко и Консантин Коваленко.

Видео гола Раделицкого в матче "Карпаты" - "Оболонь 2":

Видеообзор матча:

Отметим, "Карпаты" отчаянно борются за выживание во Второй лиге. На данный момент львовская команда опережает последнюю "Волынь 2" всего на одно очко.

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