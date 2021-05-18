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Финалист Лиги чемпионов нацелился на украинского футболиста

Финалист Лиги чемпионов нацелился на украинского футболиста
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

"Челси" попытается приобрести украинского футболиста Руслана Малиновского. Об этом сообщает thesun.

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По информации источника, главный тренер "Синих" Томас Тухель, который вывел лондонцев в финал Лиги чемпионов сезона 2020/21, лично заинтересован в приобретении украинца. Более того, сообщается, что Малиновский - трансферная цель №1 для "Пенсионеров" в ближайшее трансферное окно. Кроме того, отмечается, что за игроком следят миланский "Интер" и ПСЖ.

Примечательно, что "Аталанта" не хочет расставаться с Малиновским, несмотря на возможность хорошенько заработать. Бергамески попытаются удержать украинца, существенно повысив ему зарплату. Контракт 28-летнего Руслана с "Богиней" действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Малиновский забил 9 голов и отдал 12 ассистов в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Малиновского хочет жить в Бергамо.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Челси, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский, Томас Тухель.
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