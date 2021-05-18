"Ювентус" не даст "Шахтеру" шансов в борьбе за звезду Серии А

Туринский "Ювентус" всерьез намерен приобрести опорного полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Об этом сообщает tuttosport.

По информации источника, "Старая Синьора" ведет активные переговоры по футболисту с руководством "Сассуоло" и готова выкупить контракт игрока. Сумма сделки может достигнуть € 40 млн.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Шахтер", однако конкуренцию "Ювентусу" "Горняки" составить не смогут, ведь "Сассуоло" в приоритете хочет продать игрока в команду Серии А.

В сезоне 2020/21 23-летний Локателли принял участие в 33-х матчах за "Сассуоло" во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 ассиста.

"Телеграф" напоминает, что возможный трансфер Локателли в "Шахтер" итальянские СМИ связывали с приходом тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в донецкий клуб.