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"Ювентус" не даст "Шахтеру" шансов в борьбе за звезду Серии А

"Ювентус" не даст "Шахтеру" шансов в борьбе за звезду Серии А
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram locamanuel73

Туринский "Ювентус" всерьез намерен приобрести опорного полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Об этом сообщает tuttosport.

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По информации источника, "Старая Синьора" ведет активные переговоры по футболисту с руководством "Сассуоло" и готова выкупить контракт игрока. Сумма сделки может достигнуть € 40 млн.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Шахтер", однако конкуренцию "Ювентусу" "Горняки" составить не смогут, ведь "Сассуоло" в приоритете хочет продать игрока в команду Серии А.

В сезоне 2020/21 23-летний Локателли принял участие в 33-х матчах за "Сассуоло" во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 ассиста.

"Телеграф" напоминает, что возможный трансфер Локателли в "Шахтер" итальянские СМИ связывали с приходом тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в донецкий клуб.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, УПЛ, Мануэль Локателли.
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