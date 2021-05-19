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Зинченко провел ужасный матч в АПЛ: видеообзор игры "Брайтон" - "Ман Сити"

Зинченко провел ужасный матч в АПЛ: видеообзор игры "Брайтон" - "Ман Сити"
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

Во вторник, 18 мая, "Брайтон" в рамках 37-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая на стадионе "Фалмер", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

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"Горожане" ударно начали поединок, забив усилиями Илкая Гюндогана ранний гол. Однако уже на 10-й минуте Жуан Канселу фолом последней надежды остановил атаку "Чаек" и за это получил прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, МС забил еще - Фил Фоден совершил блестящий проход. Однако "Брайтон" таки взял свое. Хозяева трижды огорчали Эдерсона - забивали Леандро Троссард, Адам Уэбстер и Дэн Берн

Украинец Александр Зинченко провел нелучший матч, получив от WhoScored оценку 5,9. Хуже украинца, по мнению статистического портала, выступил только Канселу (5,3), который был удален в начале встречи.

МС (83 очка) остался первым в турнирной таблице АПЛ, "Брайтон" (41 очко) - 15-й. В следующем туре "Горожане" примут "Эвертон" (23.05.2021), а "Чайки" сыграют на выезде с "Арсеналом" (23.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко посоревновался в мастерстве с новоиспеченным украинцем Килманом, которого Шевченко хотел видеть в сборной.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон.
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