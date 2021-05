Гвардиола оторвался на вечеринке "Ман Сити": в сеть попало яркое видео

На днях "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии сезона 2020/21. По случаю этого события была организована вечеринка, а позднее в сети вспыли яркие кадры с мероприятия.

В частности, SPORTbible опубликовал кадры, на которых главный тренер "Горожан" Хосеп Гвардиола отрывается по полной. На видео 50-летний Пеп держит во рту сигару и поет популярную песню Don’t Look Back in Anger группы Oasis.

Видео с поющим Гвардиолой доступно в сети:

Ever wanted to hear Pep Guardiola sing ‘Don’t Look Back in Anger’ by Oasis while puffing on a cigar? Well, enjoy.

Incredible stuff.

pic.twitter.com/TzvsXWNibZ

— SPORTbible (@sportbible) May 17, 2021