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Феноменальный гол Кавани в касание - в обзоре матча "Ман Юнайтед" - "Фулхэм"

Феноменальный гол Кавани в касание - в обзоре матча "Ман Юнайтед" - "Фулхэм"
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

Во вторник, 18 мая,  "Манчестер Юнайтед" принимал "Фулхэм" в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась ничьей 1:1.

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Уже в дебюте поединка Бруну Фернандеш классной передачей вывел Эдинсона Кавани на свидание с кипером гостей, однако уругваец решил пробить издали и не прогадал - форвард перебросил Ареолу, и мяч оказался в сетке ворот. Под занавес поединка лондонцы отыгрались усилиями Джо Брайана, который головой замкнул навес партнера с правого фланга.

Этот результат оставил МЮ (71 очко) на втором месте в турнирной таблице АПЛ, "Фулхэм" (28 очков) - 18-й. В последнем туре, который для обеих команд не несет турнирных целей, "Красные Дьяволы" сыграют в гостях с "Вулверхэмптоном", а "Дачники" примут "Ньюкасл" (23.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС допустил осечку в 37-м туре АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ.
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