Феноменальный гол Кавани в касание - в обзоре матча "Ман Юнайтед" - "Фулхэм"

Во вторник, 18 мая, "Манчестер Юнайтед" принимал "Фулхэм" в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась ничьей 1:1.

Уже в дебюте поединка Бруну Фернандеш классной передачей вывел Эдинсона Кавани на свидание с кипером гостей, однако уругваец решил пробить издали и не прогадал - форвард перебросил Ареолу, и мяч оказался в сетке ворот. Под занавес поединка лондонцы отыгрались усилиями Джо Брайана, который головой замкнул навес партнера с правого фланга.

Этот результат оставил МЮ (71 очко) на втором месте в турнирной таблице АПЛ, "Фулхэм" (28 очков) - 18-й. В последнем туре, который для обеих команд не несет турнирных целей, "Красные Дьяволы" сыграют в гостях с "Вулверхэмптоном", а "Дачники" примут "Ньюкасл" (23.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС допустил осечку в 37-м туре АПЛ.