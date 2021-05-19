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"Спасибо и до встречи": украинский тренер провел самую короткую пресс-конференцию (видео)

"Спасибо и до встречи": украинский тренер провел самую короткую пресс-конференцию (видео)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер "Металла" Александр Кучер провел, пожалуй, самую короткую пресс-конференцию в украинском футболе.

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После домашней победы над "Балканами" (3:1) Кучер пришел на пресс-конференцию довольным, однако наставник произнес лишь приветственную речь и покинул мероприятие, не дождавшись вопросов журналистов.

"Хочу поздравить всех, кто был с нами весь этот год, кто поддерживал и болел, и поблагодарить. Спасибо и до встречи", - заявил Кучер и поспешно покинул помещение. Вдогонку один из журналистов хотел задать вопрос тренеру, но ему этого сделать не удалось.

Видеообзор матча:

"Телеграф" напоминает, что "Металл" уверенно выиграл Вторую лигу в группе Б и вышел в Первый дивизион. Ожидается, что со следующего сезона команда переименуется в "Металлист".

Ранее "Телеграф" сообщал о подобном случае в украинском баскетболе, однако тогда тренеру просто не понравилось поведение коллеги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 269

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Футбол, Кучер, Вторая лига, ФК Металл.
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