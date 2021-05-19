"Шахтер" может бесплатно усилиться защитником "Днепра-1"

Правый защитник "Днепра-1" Лукас Тейлор попал в сферу интересов "Шахтера". Об этом сообщает SportBuzz.

По информации источника, руководство "Горняков" видит в 26-летнем бразильце усиление защитной линии. Примечательно, что контракт Тейлора с днепрянами действует до 30 июня 2021 года. Таким образом, футболист может достаться "Горнякам" совершенно бесплатно.

В текущем сезоне Лукас принял участие в 24 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах, записав на свой счет 2 результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" нацелился на игрока, которым интересуется "Шахтер".