Безумный автогол - в обзоре матча "Тоттенхэм" - "Астон Вилла" (Видео)

В среду, 19 мая, "Тоттенхэм" в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Астон Виллу". Встреча, проходившая на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2, а один из голов бирмингемцев наверняка войдет в коллекцию эпичных курьезов лиги.

"Шпоры" быстро открыли счет усилиями Стивена Бергвейна, однако спустя 12 минут пропустили странный гол. На 20-й минуте после подачи слева защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон, выбивая мяч, срезал круглого в собственные ворота - получилось весьма зрелищно. Затем "Вилла" дожала хозяев - отличился Олли Уоткинс.

Невероятный автогол Регилона - в обзоре матча "Тоттенхэм" - "Астон Вилла":

Это поражение оставило "Тоттенхэм" (59 очков) на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Астон Вилла" (52 очка) - 11-я. В последнем туре "Шпоры" сыграют в гостях с "Лестером" (23.05.2021), а бирминцемцы примут "Челси" (23.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" переиграл "Лестер" в битве за место в Лиге чемпионов.