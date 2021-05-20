"Ливерпуль" ворвался в зону Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Бернли"

В среду, 19 мая, "Бернли" в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Терф Мур", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Три очка мерсисайдцам принесли точные удары Роберто Фирмино, Натаниэля Филлипса и Алекса Окслейда-Чемберлена.

Этот успех позволил "Ливерпулю" (66 очков) выйти на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, "Бернли" (39 очков) - 17-й. В последнем туре лиги "Красные" примут "Кристал Пэлас", а "Бордовые" сыграют в гостях с "Шеффилдом" (23.05.2021). Отметим, "Ливерпулю" необходимо побеждать в последнем туре, чтобы гарантировано попасть в Лигу чемпионов на следующий сезоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" минимально обыграл "Лестер" в 37-м туре в битве за место в Лиге чемпионов.