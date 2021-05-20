Аргентинский клуб добыл победу, поставив травмированного полевого футболиста в ворота (видео)

В ночь на 20 мая "Ривер Плейт" в рамках матча группового этапа Кубка Либертадорес (южноамериканская Лига чемпионов, - прим. ред.) нанес поражение "Санта Фе".

Игра была примечательна тем, что "Ривер Плейт" оказался в тяжелом положении из-за ситуации с коронавирусом в команде, в частности, играть не могли более 20-и футболистов аргентинской команды. Ситуация усугубилась тем, что в заявке на игру не осталось ни единого вратаря. В итоге хозяева поставили в ворота полевого футболиста Энцо Переса, который еще не успел вылечить травму подколенного сухожилия.

Матч завершился победой "Ривер Плейт" со счетом 2:1 благодаря быстрым голам в исполнении Фабрицио Анхилери и Альвареса Хулиана. Колумбийский "Санта-Фе" на все это ответил голом Келвина Осорио.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Боливии состоялся матч 7 на 11 из-за коронавируса.