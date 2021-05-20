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Аргентинский клуб добыл победу, поставив травмированного полевого футболиста в ворота (видео)

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Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram riverplate

В ночь на 20 мая "Ривер Плейт" в рамках матча группового этапа Кубка Либертадорес (южноамериканская Лига чемпионов, - прим. ред.) нанес поражение "Санта Фе". 

Колумбийская команда забила шикарный командный гол после 33 передач (видео)

Игра была примечательна тем, что "Ривер Плейт" оказался в тяжелом положении из-за ситуации с коронавирусом в команде, в частности, играть не могли более 20-и футболистов аргентинской команды. Ситуация усугубилась тем, что в заявке на игру не осталось ни единого вратаря. В итоге хозяева поставили в ворота полевого футболиста Энцо Переса, который еще не успел вылечить травму подколенного сухожилия.

Матч завершился победой "Ривер Плейт" со счетом 2:1 благодаря быстрым голам в исполнении Фабрицио Анхилери и Альвареса Хулиана. Колумбийский "Санта-Фе" на все это ответил голом Келвина Осорио.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Боливии состоялся матч 7 на 11 из-за коронавируса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Кубок Либертадорес, Футбол, ФК Ривер Плейт, ФК Санта-Фе.
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