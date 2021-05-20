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Четверг, 20.05.2021
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Жена украинского футболиста восхитила фигурой в бикини (фото)

Жена украинского футболиста восхитила фигурой в бикини (фото)
13:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram a.nastasica

Жена вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина Анастасия порадовала поклонников новыми снимками с отдыха в Испании. Красотка похвасталась грациозным телом в купальнике, а именно стройными ножками и пышным бюстом.

"Милан" может приютить Лунина

На фото Анастасия предстала в бикини красного цвета, которое подчеркивает ее стройную фигуру и не скрывает объемную татуировку в виде змеи. Образ красотка дополнила стильными аксессуарами - солнцезащитными очками и украшениями на руке и ногах.

 
 
 
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Публикация от (@a.nastasica)

Менее чем за сутки снимки набрали почти пять тысяч лайков и больше четырех десятков комментариев: "Ты очень красивая", "Огонь", "Хорошенькая", "Шикарная", "Супер".

Комплименты для Анастасии не редкость, ведь супруга футболиста частенько радует подписчиков крутыми снимками в купальниках и откровенных нарядах:

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин и Анастасия расписались в Мадриде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 446

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин, Анастасия Лунина.
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