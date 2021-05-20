Жена украинского футболиста восхитила фигурой в бикини (фото)

Жена вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина Анастасия порадовала поклонников новыми снимками с отдыха в Испании. Красотка похвасталась грациозным телом в купальнике, а именно стройными ножками и пышным бюстом.

На фото Анастасия предстала в бикини красного цвета, которое подчеркивает ее стройную фигуру и не скрывает объемную татуировку в виде змеи. Образ красотка дополнила стильными аксессуарами - солнцезащитными очками и украшениями на руке и ногах.

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Менее чем за сутки снимки набрали почти пять тысяч лайков и больше четырех десятков комментариев: "Ты очень красивая", "Огонь", "Хорошенькая", "Шикарная", "Супер".

Комплименты для Анастасии не редкость, ведь супруга футболиста частенько радует подписчиков крутыми снимками в купальниках и откровенных нарядах:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин и Анастасия расписались в Мадриде.