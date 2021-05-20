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"Бавария" представила новую черную форму (фото)

"Бавария" представила новую черную форму (фото)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcbayern

Футбольный клуб "Бавария" представил новую выездную форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской команды на своей официальной странице в Instagram.

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Новая гостевая экипировка "Баварии" выполнена в черном цвете, а вставки сделаны в золотом. Кроме того, на футболке присутствует белый узор. Производителем формы является компания adidas.

 
 
 
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"Бавария" представила новую форму красочным роликом:

 
 
 
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Публикация от (@fcbayern)

"Телеграф" напоминает, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии в сезоне 2020/21. Команде осталось провести всего один поединок в текущей кампании. 22 мая мюнхенцы в рамках 34-го тура Бундеслиги примут "Аугсбург".

Ранее "Телеграф" сообщал, что новую домашнюю форму показал "Ливерпуль".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 275

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол.
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