"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму (фото)

Футбольный клуб "Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/21. Об этом сообщает пресс-служба "Красных" в twitter.

Новая форма "Ливерпуля" выполнена в традиционном красном цвете, вставки оформлены белым цветом, а на футболке присутствует узор. Отметим, техническим спонсором команды является компания Nike. Протестировать новую экипировку мерсисайдцы смогут уже в ближайшее воскресенье, 23 мая, когда проведут заключительный матч АПЛ сезона 2020/21 против "Кристал Пэлас".

Big Virg looking in next season’s @nikefootball kit pic.twitter.com/KNOqZqReZv — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021

Отметим, в предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" добыл важнейшую победу над "Бернли".

Ранее сообщалось, что новую домашнюю форму представил "Ювентус".