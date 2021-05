"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму (фото)

Футбольный клуб "Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/21. Об этом сообщает пресс-служба "Красных" в twitter.

Новая форма "Ливерпуля" выполнена в традиционном красном цвете, вставки оформлены белым цветом, а на футболке присутствует узор. Отметим, техническим спонсором команды является компания Nike. Протестировать новую экипировку мерсисайдцы смогут уже в ближайшее воскресенье, 23 мая, когда проведут заключительный матч АПЛ сезона 2020/21 против "Кристал Пэлас".

