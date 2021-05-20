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"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму (фото)

"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму (фото)
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ливерпуль

Футбольный клуб "Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/21. Об этом сообщает пресс-служба "Красных" в twitter.

"Челси" представил новую домашнюю форму (фото)

Новая форма "Ливерпуля" выполнена в традиционном красном цвете, вставки оформлены белым цветом, а на футболке присутствует узор. Отметим, техническим спонсором команды является компания Nike. Протестировать новую экипировку мерсисайдцы смогут уже в ближайшее воскресенье, 23 мая, когда проведут заключительный матч АПЛ сезона 2020/21 против "Кристал Пэлас".

Отметим, в предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" добыл важнейшую победу над "Бернли".

Ранее сообщалось, что новую домашнюю форму представил "Ювентус".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.
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