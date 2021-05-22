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Суббота, 22.05.2021
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"Вердер" вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год: итоги чемпионата Германии

"Вердер" вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год: итоги чемпионата Германии
19:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter werderbremen

В субботу, 22 мая, в Бундеслиге 2020/21 были сыграны заключительные матчи последнего 34-го тура, в частности, бременский "Вердер" проиграл "Боруссии" М (2:4) и вылетел в Бундеслигу 2.

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Чемпионат Германии 2020/21 досрочно выиграла "Бавария". "РБ Лейпциг" стал вторым, "бронза" досталась "Боруссии" Д, а четвертое место, которое также дает право играть в Лиге чемпионов 2021/22,  досталось "Вольфсбургу". Покинули высший дивизион чемпионата Германии "Вердер" и "Шальке". Кроме того, "Кельну" еще предстоит сразиться за право играть в Бундеслиге в плей-офф.

В групповой этап Лиги Европы путевки получили "Айнтрахт" Ф и "Байер", в квалификацию Лиги конференций отправился "Унион Берлин".

Отметим, в последний раз "Вердер" покидал элитный дивизион чемпионата Германии в сезоне 1979/80.

Лучшим нападающим турнира стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски (41 гол), а лучшим ассистентом - его партнер по команде Томас Мюллер (18).

 
 
 
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Публикация от Bundesliga (@bundesliga)

Турнирная таблица чемпионата Германии по итогам сезона 2020/21:

Турнирная таблица чемпионата Германии по итогам сезона 2020-21

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" представила новую гостевую форму на сезона 2021/22.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 197

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Бундеслига, ФК Вердер, Футбол.
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