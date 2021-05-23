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Мастер штрафных: в США футболист забил два гола со стандарта в одном матче (видео)

Мастер штрафных: в США футболист забил два гола со стандарта в одном матче (видео)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lucaszelarayan

В регулярном сезоне МЛС "Нью-Йорк Сити" принимал "Коламбус Крю" (1:2). Встреча подарила любителям футбола удивительную развязку и два красивых гола со штрафного, при чем их забил один футболист.

В США футболист угодил в неловкую ситуацию из-за празднования гола (видео)

Аргентинский полузащитник "Коламбуса" Лукас Селараян при счете 1:0 в пользу хозяев на 82-й минуте встречи мощнейшим ударом со штрафного сравнял счет. А на последней компенсированной минуте хавбек исполнил стандарт на технику и не прогадал, вырвав победу для своей команды.

Видео голов со штрафного в исполнении Лукаса Селараяна:

Видеообзор матча Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю:

Ранее "Телеграф" сообщал о командном голе братьев Игуаинов в США.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 398

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, ФК Нью-Йорк Сити, ФК Коламбус Крю, Лукас Селараян.
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