Мастер штрафных: в США футболист забил два гола со стандарта в одном матче (видео)

В регулярном сезоне МЛС "Нью-Йорк Сити" принимал "Коламбус Крю" (1:2). Встреча подарила любителям футбола удивительную развязку и два красивых гола со штрафного, при чем их забил один футболист.

Аргентинский полузащитник "Коламбуса" Лукас Селараян при счете 1:0 в пользу хозяев на 82-й минуте встречи мощнейшим ударом со штрафного сравнял счет. А на последней компенсированной минуте хавбек исполнил стандарт на технику и не прогадал, вырвав победу для своей команды.

Видео голов со штрафного в исполнении Лукаса Селараяна:

Видеообзор матча Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю:

Ранее "Телеграф" сообщал о командном голе братьев Игуаинов в США.