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Форвард сборной Украины заинтересовал французский клуб

Форвард сборной Украины заинтересовал французский клуб
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram r.yaremchuk

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук заинтересовал французскую "Ниццу". Об этом сообщает voetbalnieuws.

Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)

По информации источника, все идет к тому, что поединок против "Мехелена" за Лигу конференций стал для Яремчука последним в футболке бельгийского клуба. Сообщается, что на игру плей-офф первенства Бельгии следить за нападающим сборной Украины приехал скаут из "Ниццы", которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. Ожидается, что "Гент" продаст своего лидера атаки за €15 млн, а "Ницца" получит качественного форварда вместо Амина Гуири, который может покинуть команду в текущее межсезонье.

В сезоне 2020/21 25-летний Яремчук провел 43 матча за "Гент" во всех турнирах, записав на свой счет 23 гола и 8 ассистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из голов в игре с "Мехеленом" записал на свой счет украинец Роман Безус.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Лига 1, ФК Ницца, Роман Яремчук, ФК Гент.
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