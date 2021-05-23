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АПЛ: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел в Чемпионшип

АПЛ: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел в Чемпионшип
21:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter LCFC

В воскресенье, 23 мая, в Английской премьер-лиге сезона 2020/21 были сыграны заключительные матчи, в частности, решилась судьба еврокубковых мест.

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"Лестер" проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2:4 и автоматически потерял шансы на выход в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в турнирной таблице. Стоит отметить, что мимо еврокубков пролетел лондонский "Арсенал", который занял итоговую восьмую позицию.

В Лигу чемпионов от АПЛ в следующем сезоне пробились "Манчестер Сити" (чемпион), "Ман Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси". В Лиге Европы выступят "Лестер" и "Вест Хэм", а в Лигу конференций отобрался "Тоттенхэм".

В Чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) вылетели "Фулхэм", "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед".

Лучшим бомбардиром первенства Англии стал Гарри Кейн (23 гола). К слову, форвард "Тоттенхэма" стал и лучшим ассистентом лиги (14 ассистов).

Итоговая турнирная таблица АПЛ по итогам сезона 2020/21:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре АПЛ "Тоттенхэм" пропустил сумасшедший автогол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ.
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