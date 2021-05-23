Скачать
Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Металлист возвращается? Ярославский анонсировал "бомбу" (видео)
Металлист возвращается? Ярославский анонсировал "бомбу" (видео)
Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)
Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)
АПЛ: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел в Чемпионшип
АПЛ: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел в Чемпионшип
В США футболист забил гол-ракету (видео)
В США футболист забил гол-ракету (видео)

Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)

Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Полузащитник сборной Бахрейна Сайед Дхия открыл счет в контрольном матче против Украины. Игра проходит в Харькове на ОСК "Металлист".

Украина - Бахрейн: онлайн матча

На 74-й минуте встречи хавбек "Бахрейна" Дхия удачно исполнил пенальти, который был назначен за фол Анатолия Трубина на игроке гостей. Кипер хозяев необъяснимо пошел в отбор и сбил форварда в ситуации, когда стоило оставаться в рамке. К слову, Сайед пробил "паненкой".

Видео гола Сайеда Дхии:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины после матча с Бахрейном проведет еще 2 контрольные игры, которые назначены на июнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,033

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Бахрейна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В США футболист забил гол-ракету (видео)
02 Украинский футболист забил потрясающий гол в Бельгии (видео)
03 В боксе появился новый абсолютный чемпион мира (Видео)
04 "Чем лучше поле - тем хуже передачи": украинский тренер устроил разнос своей команде (видео)
05 Федерер врезал между ног жениху Свитолиной (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь