Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)

Полузащитник сборной Бахрейна Сайед Дхия открыл счет в контрольном матче против Украины. Игра проходит в Харькове на ОСК "Металлист".

На 74-й минуте встречи хавбек "Бахрейна" Дхия удачно исполнил пенальти, который был назначен за фол Анатолия Трубина на игроке гостей. Кипер хозяев необъяснимо пошел в отбор и сбил форварда в ситуации, когда стоило оставаться в рамке. К слову, Сайед пробил "паненкой".

Видео гола Сайеда Дхии:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины после матча с Бахрейном проведет еще 2 контрольные игры, которые назначены на июнь.